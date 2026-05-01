Il 5 maggio, al Teatro Del Monaco di Treviso, si terrà un concerto del Syntax Ensemble. Durante l’evento, gli studenti del Liceo Artistico presenteranno una performance musicale di Schönberg accompagnata da proiezioni digitali create da loro stessi. La serata combina musica e arte visiva, coinvolgendo i giovani in un progetto che unisce diverse forme di espressione artistica.

? Cosa sapere Il Syntax Ensemble suona al Teatro Del Monaco di Treviso martedì 5 maggio.. Studenti del Liceo Artistico integrano la musica di Schönberg con proiezioni visive digitali.. Martedì 5 maggio il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso ospiterà la serata Pierrot Perspectives – Musica nuova, un evento che vede il Syntax Ensemble reinterpretare le sonorità del Novecento attraverso un dialogo inedito con le nuove generazioni e l’elettronica. L’appuntamento, inserito nel calendario della stagione concertistica 20252026, propone una sfida culturale che intreccia la storia della musica con la sensibilità contemporanea. Al centro del progetto troviamo una rilettura del celebre Pierrot Lunaire di Schönberg, strutturata come un vero e proprio mosaico sonoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, il Teatro Del Monaco unisce musica e arte visiva dei giovani

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