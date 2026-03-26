A Modena, il 28 marzo, si svolge una masterclass dedicata alla musica elettronica e all’arte visiva rivolta a giovani artisti under 35. L’evento, intitolato

"Interferenze tra suoni e visioni" è il titolo della masterclass che Fondazione Collegio San Carlo e Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali propongono a giovani artisti under 35 per sabato 28 marzo, in vista della partecipazione al concorso di composizione elettronica e di progettazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Musica elettronica e arte visiva, a Modena una masterclass e un premio da 4.000 euro per giovani artisti.

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