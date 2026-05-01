Nell’ultimo weekend della stagione regolare, la squadra di Trento si prepara a sfidare quella di Udine in una partita fondamentale. La squadra di casa, reduce da alcune prestazioni altalenanti, cerca di ottenere i punti necessari per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni che vogliono concludere al meglio il campionato.

?? Cosa sapere La Dolomiti Energia Trentino affronta la sfida decisiva a Udine per l'ultimo turno regolare. Servono due vittorie per mantenere le possibilità di accesso ai playoff post-season. Jordan Bayehe e i compagni della Dolomiti Energia Trentino affrontano la sfida decisiva a Udine per scacciare il malumore accumulato dopo Napoli e tentare l'ultimo recupero verso i playoff. Il clima all'interno del gruppo di coach Cancellieri è cambiato drasticamente nelle ultime settimane, trasformand .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento a Udine: serve il riscatto per non perdere i playoff

Notizie correlate

Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoffDopo aver sconfitto la Virtus Bologna capolista, Reggio Emilia manda ko anche la Germani Brescia, seconda, espugnando il PalaLeonessa con autorità e...

Leggi anche: Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Aquila Trento, a Udine serve tirare fuori l'orgoglio. Bayehe: Vogliamo reagire; AQUILA BASKET * BIANCONERI A NAPOLI: SERVE UNA VITTORIA PER MANTENERE VIVO IL SOGNO PLAYOFFS; Udine e Trento, al PalaCarnera si giocano una ultima chance playoff; Basket Udine e Napoli ruggiscono | passi vitali verso la salvezza.

Udine – Trento, la presentazione con le dichiarazioni di Bayehe e DusmetAPU Old Wild West Udine (10-16) vs Dolomiti Energia Trentino (10-16) 29° giornata di LBA Unipol | PalaCarnera, Udine Domenica 3 maggio 2026 | ore 17.00 | ... basketinside.com

Udine e Trento, al PalaCarnera si giocano una ultima chance playoffLa 29ª giornata porta la Dolomiti Energia Trentino dentro un crocevia che vale tutto. Il record è lo stesso di Udine (10?16), ma il peso della partita è completamente diverso: ... pianetabasket.com

Furto su auto in sosta a Trento, ventenne arrestato in flagranza dai carabinieri https://www.ladige.it/territori/trento/2026/04/30/furto-su-auto-in-sosta-a-trento-ventenne-arrestato-in-flagranza-dai-carabinieri-1.4353337 - facebook.com facebook

CHE VITTORIA PER JASCH Il tedesco della Tudor Pro Cycling Team va in fuga al 17°km e vince in solitaria a Trento #Ciclismo #Cycling #TourOfTheAlps #TotA #Trento x.com