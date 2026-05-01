Treno per Orio si stringe il cantiere Via Rovelli riapre ma solo per 6 mesi

Dal 5 maggio sarà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Rovelli tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio vicino al Centro per tutte le età, che rimarrà aperto per sei mesi. Contestualmente, si avvierà un intervento di restringimento del cantiere legato al progetto del treno per Orio, con l’obiettivo di accelerare i lavori e ridurre i disagi alla viabilità locale.

VIABILITÀ. Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. Sei mesi dopo la chiusura – e con pochi lavori effettivamente realizzati nel frattempo – da martedì prossimo, 5 maggio, verrà ripristinato il doppio senso in via Rovelli, nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico accanto al Centro per tutte le età. Non si tratta però della fine del cantiere, che inizialmente sarebbe dovuto terminare a gennaio: la riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando la strada verrà nuovamente chiusa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi Notizie correlate Leggi anche: Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi Leggi anche: Salvini a Orio per il cantiere del treno: “Ho sollecitato le imprese, i ritardi non ci piacciono. Se servirà, sarà lo Stato a coprire i costi” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Treno per Orio, si stringe il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi; Bergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia locale; Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi; Sicurezza sul lavoro, 41 operai morti nel settore delle costruzioni in cinque anni nel Lazio. Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesiDal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. ecodibergamo.it Bergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia localeCantieri ferroviari in città, dal 5 maggio la modifica alla viabilità e il ripristino della condizione sospesa lo scorso autunno per i lavori sulla linea ferroviaria ... bergamo.corriere.it NUOVO INCARICO Via Pasquale De Lillo LIBERO SUBITO Esposizione doppia Trilocale Cantina 10 MQ €45.000 Per maggiori informazioni contattaci allo 0881.364259 o passa a trovarci in agenzia in Via Luigi Rovelli 2/H #tecnocasa #tecnoc - facebook.com facebook Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. x.com