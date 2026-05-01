Treno per Orio si stringe il cantiere Via Rovelli riapre ma solo per 6 mesi

Da ecodibergamo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 maggio sarà ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via Rovelli tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio vicino al Centro per tutte le età, che rimarrà aperto per sei mesi. Contestualmente, si avvierà un intervento di restringimento del cantiere legato al progetto del treno per Orio, con l’obiettivo di accelerare i lavori e ridurre i disagi alla viabilità locale.

VIABILITÀ. Dal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. Sei mesi dopo la chiusura – e con pochi lavori effettivamente realizzati nel frattempo – da martedì prossimo, 5 maggio, verrà ripristinato il doppio senso in via Rovelli, nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico accanto al Centro per tutte le età. Non si tratta però della fine del cantiere, che inizialmente sarebbe dovuto terminare a gennaio: la riapertura sarà temporanea, valida fino al 31 ottobre, quando la strada verrà nuovamente chiusa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

treno per orio si stringe il cantiere via rovelli riapre ma solo per 6 mesi
© Ecodibergamo.it - Treno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi

Notizie correlate

Leggi anche: Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi

Leggi anche: Salvini a Orio per il cantiere del treno: “Ho sollecitato le imprese, i ritardi non ci piacciono. Se servirà, sarà lo Stato a coprire i costi”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Treno per Orio, si stringe il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesi; Bergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia locale; Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi; Sicurezza sul lavoro, 41 operai morti nel settore delle costruzioni in cinque anni nel Lazio.

via rovelli treno per orio siTreno per Orio, si «stringe» il cantiere. Via Rovelli riapre, ma solo per 6 mesiDal 5 maggio verrà ripristinato il doppio senso nel tratto tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il parcheggio accanto al Centro per tutte le età. ecodibergamo.it

via rovelli treno per orio siBergamo, treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso, firmata l'ordinanza dalla Polizia localeCantieri ferroviari in città, dal 5 maggio la modifica alla viabilità e il ripristino della condizione sospesa lo scorso autunno per i lavori sulla linea ferroviaria ... bergamo.corriere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.