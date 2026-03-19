Ancona dramma in stazione sotto gli occhi dei passeggeri | treno Frecciarossa travolge e uccide un uomo

Alle 7:14 alla stazione di Ancona, un uomo di circa 50-60 anni è stato investito e ucciso da un treno Frecciarossa proveniente da Pescara e diretto a Milano, mentre si trovava al binario 1. L’incidente si è verificato sotto gli occhi dei passeggeri presenti sulla piattaforma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo.