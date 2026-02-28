Un passeggero ha azionato il freno d’emergenza sul Frecciarossa che viaggiava sulla tratta Caserta-Roma, causando l’arresto del treno e il blocco dei passeggeri per oltre un’ora. La situazione si è verificata nella mattinata, senza che siano ancora noti i motivi che hanno portato all’azione improvvisa. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

Un gesto improvviso, per motivi ancora tutti da chiarire, e il Frecciarossa si ferma nel nulla. Mattinata di tensione lungo la tratta Caserta–Roma, dove un convoglio dell’alta velocità è stato bloccato dall’azionamento del freno di emergenza da parte di un passeggero. A segnalare l’anomalo stop è stato il capotreno. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. L’azione ha determinato l’interruzione del pubblico servizio ferroviario, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e disagi per i passeggeri, costretti ad attendere oltre un’ora prima di poter riprendere il viaggio verso Roma. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tira il freno d’emergenza sul Frecciarossa Caserta-Roma: treno bloccato e passeggeri fermi per oltre un’ora

Aziona freno emergenza del Frecciarossa, 27enne denunciatoTempo di lettura: < 1 minuto Ha azionato, per futili motivi, il freno di emergenza del treno Frecciarossa che proveniente da Caserta era diretto a...

Senza acqua, cibo e riscaldamento. L'intercity da Roma bloccato e passeggeri fermi per ore: "Grave disservizio"L’8 dicembre 2025 il treno Intercity 540, in viaggio da Roma Termini a Jesi, è stato coinvolto in un episodio tanto grave quanto inaccettabile, che...

Contenuti utili per approfondire Frecciarossa Caserta Roma.

Temi più discussi: Freni Sram Maven: nuove leve e potenza più modulabile; Perché attraversare una pozzanghera può danneggiare i freni e come rimediare; [First Ride] Nuovi freni SRAM Maven; La Zenith a un passo dal colpaccio meritato.

Borse 6 novembre | L’Europa tira il freno, tornano le vendite sui tech: Milano -0,8% in chiusuraSi riaccendono i timori per le valutazioni dei titoli tech e dell'AI, con gli investitori che, temendo un'eventuale bolla azionaria e allarmati dai dati che mostrano un boom di licenziamenti a causa ... corriere.it

Borsa: l'Europa tira il freno con le trimestrali in focus, a Milano (-0,2%) crolla DiasorinBene Bper Banca e Pop Sondrio. Euro riaggancia soglia 1,15$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - Freno tirato per le Borse europee dopo la seduta positiva della vigilia: Milano perde lo 0,22%, ... ilsole24ore.com

Trenitalia ha annunciato il ripristino del Frecciargento delle 8 dalla capitale e del Frecciarossa delle 12.42 dal capoluogo salentino. Fermate previste a Brindisi, Bari, Foggia, Benevento e Caserta - facebook.com facebook