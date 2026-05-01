Tredici Pietro ha espresso il desiderio di vedere più occhi e meno schermi durante le sue esibizioni. Nato e cresciuto a Milano, il musicista ha raccontato di aver sempre sognato di esibirsi nel locale noto per le sue serate live. Ora che ha raggiunto questa occasione, ha condiviso pensieri sulla volontà di coinvolgere maggiormente il pubblico presente, preferendo l’interazione diretta rispetto alla visibilità digitale.

Milano – “Vivendo a Milano, coltivo da anni il sogno di salire sul palco dell’Alcatraz e ora che quel momento è arrivato mi trovo davanti a qualcosa di enorme, quasi irreale”, racconta Tredici Pietro nell’attesa di salire il 6 maggio sul palcoscenico di via Valtellina (e il 17 su quello del Teatro Clerici di Brescia) per capitalizzare l’interesse suscitato a Sanremo dalla sua “Uomo che cade”. “Pensavo che non sarebbe mai successo, ogni volta che passavo di lì mi dicevo che all’Alcatraz suonano solo i grandi. E invece. mercoledì prossimo sarò anch’io su quel palco. Non posso sapere come andrà, ma intanto mi prendo tutto il peso e la bellezza di questa conquista”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tredici Pietro e il sogno dell’Alcatraz: “Vorrei vedere più occhi, meno schermi”

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