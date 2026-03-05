Ele A e il concerto all' Alcatraz | Suonare qui è un sogno solo qualche anno fa ero tra il pubblico a vedere Madame Le donne nel rap? La musica deve andare oltre certi costrutti sociali

Ele A ha tenuto il suo primo grande concerto all'Alcatraz, un evento che descrive come un sogno diventato realtà. La rapper svizzera ricorda di essere stata tra il pubblico qualche anno fa, assistendo a un concerto di Madame, e adesso si esibisce sullo stesso palco. Nel suo discorso, sottolinea che la musica deve superare certi stereotipi sociali, in particolare riguardo alle donne nel rap.

Non è un caso se, ripensando alla serata il giorno dopo, Ele A sorride quando si parla del pubblico: «Sono contenta e orgogliosa dei miei fan. Molti artisti che hanno aperto i miei concerti si sono accorti di quanto il mio pubblico sia particolare. È anche molto gentile, e non è scontato». Che poi i video di per sé non sono un problema, lo diventano quando i video rubati con il telefono diventano l’unico motivo per cui si è pagato il biglietto. Su questo Ele A ha una visione molto chiara: «Il problema è quando la gente resta ferma per farli bene. Io quasi preferirei che i video venissero tutti male, perché vuol dire che ti stai davvero godendo il concerto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

