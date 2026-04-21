Incidente fra ambulanza e camion | il mezzo pesante fugge I volontari stavano andando su un soccorso

Martedì mattina a Livorno si è verificato un incidente tra un’ambulanza della Misericordia e un camion. L’ambulanza, che stava andando a un intervento di soccorso, è entrata in collisione con il mezzo pesante. Dopo l’incidente, il camion si è allontanato dal luogo senza fermarsi. Nessuno dei volontari a bordo ha riportato ferite gravi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla fuga del veicolo.

Livorno, 21 aprile 2026 – Paura per l’equipaggio di un’ambulanza della Misericordia di Livorno: nella mattina di martedì 21 aprile c’è stato infatti un incidente tra un mezzo di soccorso della società e un camion. Il mezzo pesante è poi fuggito, facendo perdere le sue tracce. Lo spiega la stessa Misericordia di Livorno su Facebook, mostrando i danni dell’ambulanza, colpita nella parte anteriore sinistra, lato guidatore. Molto spavento per le quattro persone in quel momento a bordo: tre volontari e il medico del 118. Il mezzo stava andando su un soccorso quando c’è stato lo scontro. Accade in via Quaglierini, zona porto industriale, sulla strada per il Calambrone.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente fra ambulanza e camion: il mezzo pesante fugge. I volontari stavano andando su un soccorso Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti scuola: intubato, è grave Notizie correlate Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesanteA causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 “Avezzano – Sora”, al km 36. Leggi anche: Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente con un’auto e paura Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente con un’auto e paura; Ambulanza di Villadossola ribaltata in A26: il soccorritore non è in pericolo di vita; Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feriti; Firenze, incidente con un'auto e l'ambulanza si ribalta. Incidente fra ambulanza e camion: il mezzo pesante fugge. I volontari stavano andando su un soccorsoLivorno, 21 aprile 2026 – Paura per l’equipaggio di un’ambulanza della Misericordia di Livorno: nella mattina di martedì 21 aprile c’è stato infatti un incidente tra un mezzo di soccorso della società ... lanazione.it Ambulanza si ribalta sull’A26: un ferito grave, traffico in tiltIncidente nei pressi di Stresa: barelliere sbalzato fuori dall’abitacolo, chiuso a lungo il tratto tra Baveno e Carpugnino ... laprovinciadivarese.it In #A12, sulla diramazione per Livorno, incidente al km 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com Grave incidente a #Melito: una moto si schianta contro delle auto in sosta. Il giovane centauro, 20 anni, è stato sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto. Trasportato d’urgenza in ospedale a Giugliano, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per facebook