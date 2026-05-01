Tre operai morti al Rione Alto la perizia della Procura | Lunga catena di negligenze
Il 25 luglio 2025, tre operai sono deceduti dopo essere caduti da un cestello nel quartiere Rione Alto di Napoli. La Procura ha depositato una perizia che evidenzia una lunga serie di negligenze nella gestione della sicurezza sul cantiere. La tragedia ha portato all'apertura di un’indagine per accertare le responsabilità e fare luce sulle cause dell’incidente.
Il 25 luglio del 2025, tre operai precipitarono da un cestello al Rione Alto, quartiere collinare di Napoli, perdendo la vita. Il perito incaricato dalla Procura partenopea ha evidenziato numerose negligenze che hanno portato al crollo del cestello.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
La Procura di Milano chiede ancora di archiviare l’inchiesta sui morti di Covid al Trivulzio: “Carenze probatorie”La Procura di Milano ha chiesto di nuovo l'archiviazione dell'indagine sui morti di Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio del 2020.
Operai morti a Palermo mentre lavoravano, i famigliari di una delle vittime: “Non erano in nero”Najahi Jaleleddine, 41 anni, e Daniluc Tiberi, 50 anni, sono i due operai morti nel crollo in via Ruggero Marturano.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente; Incidente nel Salernitano, operaio trafitto da un pezzo di ferro.
Tre operai morti al Rione Alto, la perizia della Procura: Lunga catena di negligenzeIl 25 luglio del 2025, tre operai precipitarono da un cestello al Rione Alto, quartiere collinare di Napoli, perdendo la vita ... fanpage.it
Napoli, operai morti al Rione Alto: «Lunga catena di negligenze»É stata determinata da «collasso strutturale progressivo» e da una «lunga catena di negligenze» il grave incidente sul lavoro in cui persero la vita tre ... ilmattino.it
25 Aprile, orari Store: VIA SCARLATTI 173, VOMERO Aperti dalle 09:30 alle 20:00 VIA DIAMARE 21, RIONE ALTO Aperto dalle 09:30 alle 13:30 Shop Online: www.vantobag.com #vantoBag #negozioborseinpelle #Napoli #giubbini #Verapelle facebook