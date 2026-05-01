Tre operai morti al Rione Alto la perizia della Procura | Lunga catena di negligenze

Il 25 luglio 2025, tre operai sono deceduti dopo essere caduti da un cestello nel quartiere Rione Alto di Napoli. La Procura ha depositato una perizia che evidenzia una lunga serie di negligenze nella gestione della sicurezza sul cantiere. La tragedia ha portato all'apertura di un’indagine per accertare le responsabilità e fare luce sulle cause dell’incidente.