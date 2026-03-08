La Procura di Milano chiede ancora di archiviare l'inchiesta sui morti di Covid al Trivulzio | Carenze probatorie

La Procura di Milano ha avanzato una nuova richiesta di archiviazione per l'inchiesta sui decessi causati dal Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio nel 2020. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti per proseguire le indagini. La richiesta di archiviazione è stata presentata nuovamente, evidenziando carenze probatorie nel procedimento.

