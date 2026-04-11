Operai morti a Palermo mentre lavoravano i famigliari di una delle vittime | Non erano in nero

Due operai sono deceduti a Palermo durante un intervento di lavoro in via Ruggero Marturano. Najahi Jaleleddine, 41 anni, e Daniluc Tiberi, 50 anni, sono le vittime del crollo che ha coinvolto il cantiere. I familiari di una delle vittime hanno dichiarato che i lavoratori non erano in nero e che erano regolarmente assunti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Najahi Jaleleddine, 41 anni, e Daniluc Tiberi, 50 anni, sono i due operai morti nel crollo in via Ruggero Marturano. La moglie del più anziano smentisce le notizie circolate dopo l'incidente: "Era con questa ditta da tempo, non ha mai avuto problemi" Nel frattempo, la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati due persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Operai morti a Palermo. I famigliari di una delle vittime: "Non lavorava in nero""Mio marito lavorava con questa ditta da tempo, non ha mai avuto problemi e non era in nero".

I due operai morti a Palermo lavoravano in nero, titolare ditta e committente indagati per omicidio colposoNelle prossime ore il titolare della ditta Edil Tech per la quale lavoravano i due operai morti cadendo dal decimo piano mentre erano su una gru, a...