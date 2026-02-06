Sicurezza la Lega si mobilita a sostegno delle forze dell' ordine | gazebo in piazza Tre Martiri
La Lega organizza un gazebo in piazza Tre Martiri per mostrare il proprio sostegno alle forze dell’ordine. Nel fine settimana, i membri del partito si mobilitano per parlare del “Pacchetto Sicurezza” appena approvato, cercando di rafforzare la loro presenza sul territorio e di sensibilizzare i cittadini su questo tema.
Mobilitazione della Lega nel prossimo fine settimana a sostegno delle forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del “Pacchetto Sicurezza” Mobilitazione della Lega nel prossimo fine settimana a sostegno delle forze dell’ordine e per ribadire l’importanza del “Pacchetto Sicurezza” appena approvato. A Rimini la Lega sarà presente sabato, 7 febbraio, dalle 9,30 alle 12,30, in Piazza tre Martiri. Il partito guidato da Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, sarà presente con centinaia di gazebo in tutta Italia, da Nord a Sud, per dare voce “a una vicinanza concreta a donne e uomini in divisa.🔗 Leggi su Riminitoday.it
