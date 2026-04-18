Milano città blindata per tre manifestazioni | tensioni con le forze dell' ordine

Milano si trova sotto stretta sorveglianza a causa di tre manifestazioni in programma. Alle 14, un corteo è partito da piazza Palestro, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le strade sono state chiuse e sono stati dispiegati numerosi agenti per monitorare gli eventi e garantire la sicurezza pubblica. La città si prepara a vivere diverse realtà di protesta e manifestazioni di varia natura, che stanno creando tensione tra i partecipanti e le forze di sicurezza.

In tre a contendersi una città, Milano. Da una parte, con partenza alle 14 da Palestro, il corteo della Lega e dei Patrioti europei verso piazza Duomo dal titolo "Senza paura, padroni a casa nostra", che ha visto la partecipazione del leader di partito Matteo Salvini ma anche di leader di altri paesi come l’olandese Wilders e il francese Bardella. Due le contromanifestazioni organizzate, la prima da Arci, Anpi, Alleanza Verdi Sinistra che schiera alla testa del corteo Ilaria Salis. La seconda, con militanti dei movimenti studenteschi e dei centri sociali. Qui scattano le tensioni con le forze dell'ordine che hanno risposto con gli idranti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, città blindata per tre manifestazioni: tensioni con le forze dell'ordine Notizie correlate Italia, città completamente blindata: militari e forze dell’ordine ovunque. Cosa si temeL’Italia attraversa una fase particolarmente delicata sul fronte della sicurezza. Remigration a Milano, tensioni tra antagonisti e forze dell'ordineI Patrioti europei scendono in piazza Duomo a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano blindata per il Remigration Summit, attesi tre cortei di protesta. Salvini: In piazza contro l'Europa sorda e nemica; Tre cortei e massima allerta: attesi in diecimila in Duomo; Como-Inter, città blindata attorno al Sinigaglia: strade chiuse e divieti per tutta la giornata; A Islamabad, tra orgoglio e cecchini: la città blindata per lo storico incontro Usa-Iran. Milano blindata per il Remigration Summit, attesi tre cortei di protesta. Salvini: In piazza contro l’Europa sorda e nemicaMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e organizzativa. Sabato 18 aprile la città sarà attraversata da tre cortei di protesta contro il Remigration Summit, mentre la Lega scenderà ... affaritaliani.it Sovranisti a Milano, tre cortei per contestarli. E anche un sit-in di Forza ItaliaTre piazze contro il Remigration summit. Inizia oggi per Milano un weekend tutt’altro che ordinario. Non solo per i cortei già annunciati e ... msn.com Inter o Milan: qual è la PRIMA SQUADRA DI MILANO facebook Scontri tra manifestanti e polizia a Milano, durante il corteo organizzato contro il Remigration summit. x.com