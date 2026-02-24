Stazione di ricarica in via Mitolo partiti i lavori | 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblico

I lavori in via Mitolo sono iniziati per installare 40 stalli di ricarica elettrica, causati dalla crescente domanda di autobus a emissioni zero. I tecnici stanno posizionando le colonnine per permettere ai mezzi del trasporto pubblico locale di rifornirsi di energia in modo rapido e sicuro. Questa operazione mira a migliorare la sostenibilità del servizio e a ridurre l’inquinamento in città. I lavori si concluderanno tra alcune settimane.

L'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione sia del nuovo sistema Bus Rapid Transit, ma anche per i mezzi Amtab I tecnici sono al lavoro in via Mitolo per realizzare 40 stalli attrezzati con colonnine elettriche per la ricarica dei mezzi del trasporto pubblico locale. Il progetto, che si sviluppa su un'area di circa 9mela metri quadri, vedrà anche l'installazione di un impianto di pubblica illuminazione a led e di un sistema di videosorveglianza, oltre che di locali di servizio destinati agli operatori incaricati della manutenzione e della ricarica dei veicoli.