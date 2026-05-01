Trasporti la Air Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio

Una società di trasporti ha vinto un appalto nel Lazio, superando altri concorrenti. L’accordo, bandito dall’ente regionale, riguarda la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio del Sud Pontino. La consegna del servizio avverrà per un periodo di nove anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente che ha gestito la gara.

Air Campania supera i confini regionali e si aggiudica il lotto “Sud Pontino” nel Lazio. La gara, bandita da Astral, riguarda l’affidamento per nove anni dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. L’azienda di trasporto pubblico locale campana (mandataria) si è aggiudicata il lotto 11.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Trasporti: Air Campania si aggiudica servizio nel basso LazioTrasporto bus, Air Campania si aggiudica gara nel Basso Lazio Air Campania, la società del trasporto pubblico su gomma interamente partecipata dalla... Trasporti, Air Campania entra nel Lazio. Acconcia: Vinte gare per circa 1 mldAir Campania si rafforza oltre i confini regionali e si aggiudica il lotto “Sud Pontino” nel Lazio, nell’ambito della gara bandita da Astral Spa per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: AIR Campania vince gara tpl nel Sud del Lazio; Trasporto Pubblico Locale - AIR Campania: 27 aprile 4 ore di sciopero e presidio; Trasporto bus, Air Campania si aggiudica gara nel Basso Lazio; Tpl: Air Campania vince gara da 58,6 milioni per il Basso Lazio. Trasporti, la Air Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel LazioIl servizio prevede circa 4 milioni di chilometri l’anno e ha un valore complessivo di 58,6 milioni di euro per l’intera durata della concessione ... latinatoday.it TRASPORTO - AIR Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio, Acconcia: «Gare per circa 1 miliardo e dimensione interregionale»17:45:39 AIR Campania S.p.A. supera i confini regionali e si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio. La gara, bandita da ASTRAL S.p.A., riguarda l’affidamento per nove anni dei servizi di trasport ... casertafocus.net AIR Campania si prende il Sud Pontino: gestirà il trasporto pubblico per 9 anni AIR Campania si aggiudica il lotto “Sud Pontino” del trasporto pubblico in Lazio, per una durata di 9 anni. L’assegnazione, da parte di Astral, riguarda 17 comuni e prevede un in - facebook.com facebook Tpl: Air Campania vince gara da 58,6 milioni per il Basso Lazio. Concessione per 9 anni su bacino di oltre 250mila abitanti #ANSA x.com