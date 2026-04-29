Trasporti | Air Campania si aggiudica servizio nel basso Lazio

Air Campania, società di trasporto pubblico su gomma controllata dalla Regione, ha vinto la gara per il servizio di mobilità in 17 comuni del Basso Lazio. La società gestirà il servizio per i prossimi nove anni, coprendo un bacino di oltre 250.000 abitanti. La gara riguardava il trasporto di passeggeri tramite autobus nell'area del Basso Lazio.

Trasporto bus, Air Campania si aggiudica gara nel Basso Lazio. Air Campania, la società del trasporto pubblico su gomma interamente partecipata dalla Regione, si è aggiudicata la gara per il servizio in 17 comuni del Basso Lazio, c on un bacino di oltre 250mila abitanti, per i prossimi nove anni. Il valore complessivo della concessione è pari a 58,6 milioni per quattro milioni di chilometri l’anno. Il nuovo affidamento rafforza la presenza dell’azienda campana come player operante nel Centro-Sud. Insieme alle recenti nuove aggiudicazioni in Campania e all’affidamento nel Basso Lazio, i ricavi da traffico si collocano complessivamente su un valore economico vicino al miliardo di euro.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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