Trasporti Air Campania entra nel Lazio Acconcia | Vinte gare per circa 1 mld

Air Campania ha ottenuto l’aggiudicazione del lotto “Sud Pontino” nel Lazio, partecipando alla gara indetta da Astral Spa per il trasporto pubblico locale su gomma. La società ha vinto diverse gare negli ultimi tempi, con un giro d’affari che si aggira intorno a un miliardo di euro. Ora amplia la sua presenza anche nel territorio laziale, rafforzando così la propria posizione nel settore dei trasporti regionali.

Air Campania si rafforza oltre i confini regionali e si aggiudica il lotto “Sud Pontino” nel Lazio, nell’ambito della gara bandita da Astral Spa per il trasporto pubblico locale su gomma. Il servizio, della durata di nove anni, è stato assegnato alla società campana in raggruppamento temporaneo di imprese con Tper S.p.A. e Autolinee Pubbliche S.A.P.. Il lotto riguarda circa 4 milioni di chilometri l’anno per un valore complessivo di 58,6 milioni di euro. Il bacino servito comprende oltre 250mila abitanti e 17 comuni del basso Lazio, tra cui Formia, Gaeta, Terracina, Fondi, Sabaudia e Minturno, in un’area di collegamento tra Campania e Lazio. Una crescita oltre i confini regionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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