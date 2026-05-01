In seguito a un procedimento legale, la società ha deciso di ritirare i licenziamenti annunciati, segnando un risultato positivo per i dipendenti coinvolti. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione tra le parti, con l’azienda che ha scelto di fare un passo indietro dopo le richieste di tutela dei lavoratori. Questa svolta rappresenta una modifica significativa nelle relazioni tra le parti interessate.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il messaggio è chiaro: il governo deve intervenire per garantire il futuro dei lavoratori. “Ora il ministro faccia la sua parte”, afferma l’onorevole Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice M5S Provincia di Napoli. Questo appello arriva in un contesto di vittoria significativa per i lavoratori della Trasnova, che hanno dimostrato straordinaria determinazione e mobilitazione nella difesa dei propri diritti e della propria dignità. La recente notizia del ritiro dei licenziamenti da parte di Trasnova rappresenta un sollievo per le famiglie coinvolte e un segnale positivo dopo mesi di incertezze.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trasnova, Auriemma: “Ritiro licenziamenti segna una vittoria significativa per i lavoratori”

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