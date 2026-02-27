Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione sulla situazione dei lavoratori di Trasnova, chiedendo che vengano prese misure per separarli da Stellantis. Ha criticato la risposta del Governo e ha richiesto interventi concreti per tutelare gli impiegati coinvolti nella vicenda. La questione riguarda il destino occupazionale di un gruppo di lavoratori legati all’azienda.

Auriemma (M5S) critica la risposta del Governo e chiede soluzioni per i lavoratori Trasnova, proponendo alternative alla dipendenza dalla commessa Stellantis “La risposta del Governo alla nostra interpellanza circa le iniziative da intraprendere per vincolare Stellantis al rispetto degli impegni industriali e occupazionali in Italia, tutelando l’indotto e prevenendo licenziamenti collettivi, è stata come al solito assolutamente insufficiente”. Cosi ha esordito la vicecapogruppo del M5S alla Camera dei Deputati Carmela Auriemma. “Con particolare riguardo alla situazione degli operai di Trasnova, che a breve, purtroppo, si ritroveranno senza lavoro, ascoltando quanto affermato in Aula dalla sottosegretaria Tripodi ci è sembrato di sentire la stessa Stellantis e le favole che ha raccontato in questi anni”, Ha proseguito Auriemma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Auriemma (M5S): “Trasnova, slegare i lavoratori da Stellantis”

Trasnova, Auriemma: nuove lettere di licenziamento ai lavoratoriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Scade il contratto con Stellantis, Trasnova licenza 94 lavoratoriTrasnova ha annunciato il licenziamento di 94 lavoratori in tutta Italia in seguito alla scadenza del contratto con Stellantis.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Campania, Auriemma (M5S): Slegare destino lavoratori Trasnova da Stellantis, soluzioni ci sonoNapoli, 27 Febbraio - La risposta del Governo alla nostra interpellanza circa le iniziative da intraprendere per vincolare Stellantis al rispetto degli ... sciscianonotizie.it

Vertenza Trasnova, Auriemma: «Prorogare la commessa». Oggi sciopero dei lavoratoriCarmela Auriemma, coordinatrice M5S, denuncia i tagli occupazionali alla Trasnova di Pomigliano d'Arco e chiede un intervento urgente ... cronachedellacampania.it