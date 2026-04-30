Trasnova ritira i licenziamenti | Auriemma M5S rivendica una vittoria

L'azienda Trasnova ha deciso di ritirare i licenziamenti annunciati in precedenza, optando invece per l'uso della cassa integrazione. Questa decisione è stata annunciata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha commentato la vicenda come una vittoria. Ora si attende che il Ministero intervenga per garantire una soluzione occupazionale stabile per i lavoratori coinvolti.

Auriemma (M5S): stop ai licenziamenti Trasnova e via alla cassa integrazione, ora il Ministero deve garantire una soluzione occupazionale stabile. “Sono stati mesi di lotte, telefonate, incontri e confronti anche duri, ma oggi arriva una buona notizia che ci dà sollievo. Dopo tanta preoccupazione e incertezza per i lavoratori, Trasnova ha deciso di ritirare i licenziamenti e di garantire la cassa integrazione per cessazione attività”. Lo dichiara in una nota stampa l’onorevole Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli, commentando la decisione dell’azienda di fare un passo indietro rispetto ai licenziamenti annunciati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Trasnova ritira i licenziamenti: Auriemma (M5S) rivendica una vittoria Notizie correlate Auriemma (M5S): “Trasnova, slegare i lavoratori da Stellantis”Auriemma (M5S) critica la risposta del Governo e chiede soluzioni per i lavoratori Trasnova, proponendo alternative alla dipendenza dalla commessa... Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratoriTempo di lettura: < 1 minuto La Trasnova, azienda che si occupa di logistica negli stabilimenti Stellantis italiani, ha ritirato questa mattina il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Licenziamenti ritirati, ma è tregua armata. Solo tre mesi di cassa per l'indotto; Stellantis, a Cassino zero giorni lavorati ad aprile: rischio licenziamenti; Stellantis, aprile da incubo: zero giorni di lavoro. Operai a casa dal 27 marzo. Trasnova/Logitech/Teknoservice, ritirati i licenziamentiCoinvolti in Basilicata circa 90 lavoratrici e lavoratori. Al via gli ammortizzatori sociali, ma ora si apre la partita della ricollocazione ... rainews.it Vertenza Trasnova, azienda ritira licenziamenti per i 94 lavoratoriLa Trasnova, azienda che si occupa di logistica negli stabilimenti Stellantis italiani, ha ritirato questa mattina il licenziamento collettivo per i suoi 94 dipendenti, 53 dei quali impiegati nella fa ... ansa.it Stellantis e appalti esterni, su Teknoservice, Logitech e Trasnova Uilm Frosinoneè irremovibile: ritiro dei licenziamenti e ammortizzatori sociali https://radiocassino.it/piedimonte-san-germano-fr-appalti-esterni-uilm-irremovibile-su-ritiro-licenziamenti-e-ammortiz - facebook.com facebook