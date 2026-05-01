Trasformano la legnaia in abitazione il giudice | Tutto abusivo e da abbattere

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un immobile situato a Pieve di Campo, a Perugia. I proprietari avevano cercato di bloccare un’ordinanza comunale che ordinava di demolire le strutture costruite in un’area soggetta a vincolo paesaggistico con interesse archeologico. La decisione del tribunale ha confermato che le modifiche effettuate, che avevano trasformato una legnaia in abitazione, sono state realizzate in modo abusivo e devono essere abbattute.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un immobile situato a Pieve di Campo, a Perugia, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico per il suo interesse archeologico, contro l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Costruisce villetta da sogno sul Vesuvio: è tutto abusivo, scatta la demolizioneLa Procura di Torre Annunziata ha disposto la demolizione di alcune opere abusive nel comune di Boscotrecase, in via Bergamasco, all'interno del... Canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata. Bartolini: "Inaccettabile, le regole valgono per tutti"Un richiamo alla preghiera che rompe il silenzio del tramonto, diffuso ad alto volume tra le case di un tranquillo quartiere dell'Appennino.