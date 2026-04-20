Costruisce villetta da sogno sul Vesuvio | è tutto abusivo scatta la demolizione

La Procura di Torre Annunziata ha ordinato la demolizione di alcune strutture abusive situate in via Bergamasco, nel comune di Boscotrecase, all’interno del Parco nazionale del Vesuvio. Le opere, tra cui una villetta costruita senza autorizzazioni, sono state realizzate su suolo protetto e sono state oggetto di interventi di rimozione da parte delle autorità competenti. La demolizione è stata avviata in seguito alle verifiche condotte dagli inquirenti.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto la demolizione di alcune opere abusive nel comune di Boscotrecase, in via Bergamasco, all'interno del Parco nazionale del Vesuvio. Si tratta di un manufatto abusivo di circa 50 mq e alto 2,90 metri circa, composto da due camere da letto e un bagno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film del 2023 diretto da... Da Siculiana partono i lavori per il disegno di legge sul recupero o la demolizione delle incompiuteAl forum “Sicilia orizzonte libero” istituzioni, esperti e amministratori insieme per un nuovo modello di sviluppo urbano e tutela del territorio...