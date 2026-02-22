Canto del muezzin a tutto volume da un' abitazione privata Bartolini | Inaccettabile le regole valgono per tutti

Un canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata disturba il silenzio del quartiere, provocando fastidio tra i residenti. La causa principale risulta essere un richiamo alla preghiera troppo forte, che si diffonde nelle vie del quartiere. I vicini si lamentano per il rumore, chiedendo un rispetto più rigoroso delle regole. Le autorità locali stanno valutando come intervenire per risolvere il problema.

Un richiamo alla preghiera che rompe il silenzio del tramonto, diffuso ad alto volume tra le case di un tranquillo quartiere dell'Appennino. Accade ogni sera a Civitella di Romagna, nel quartiere San Filippo, dove diversi cittadini hanno segnalato la diffusione del canto del muezzin proveniente da un'abitazione privata. A sollevare il caso è stato Luca Bartolini, assessore alla Sicurezza Urbana del Comune di Forlì. “Diversi cittadini mi stanno segnalando che ogni sera viene diffuso ad alto volume il canto del muezzin da una casa privata – spiega Bartolini –. Le trasmissioni sono udibili in buona parte della zona e stanno generando lamentele e richieste di verifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

