Approvato il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori in via Verdi

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori in via Verdi a Senigallia. L’intervento riguarda il risanamento conservativo della strada e mira a migliorare la viabilità e gli spazi pubblici della zona. La decisione si aggiunge alle azioni in corso per intervenire sulla rete stradale cittadina.

In tutto 650 metri, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Giordano e l'intersezione con via Monte Grappa per un investimento complessivo di 1.192mila euro. L'intervento è finalizzato al miglioramento della viabilità e per la qualità degli spazi pubblici SENIGALLIA - La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di risanamento conservativo di via Verdi, intervento volto al miglioramento della viabilità e per la qualità degli spazi pubblici. In tutto 650 metri, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Giordano e l'intersezione con via Monte Grappa per un investimento complessivo di 1.192mila euro.