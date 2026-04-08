Collegamento con Prato Ovest Progetto pronto

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro il 23 aprile, lo studio tecnico consegnerà al Comune il progetto di fattibilità per il collegamento tra la zona industriale di via Amadori e il casello autostradale di Prato Ovest. Il progetto riguarda l’ultimazione dell’asse viario volto a completare l’infrastruttura di collegamento tra le due aree. La consegna del documento segna una tappa importante nell’iter di realizzazione dell’opera.

Il nuovo progetto di fattibilità per il completamento dell’asse viario tra la zona industriale di via Amadori e il casello autostradale di Prato Ovest sarà consegnato al Comune dallo studio tecnico incaricato entro il prossimo 23 aprile. Sono gli ultimi sviluppi sull’operazione da oltre 7 milioni di euro che l’amministrazione intende suddividere e finanziare in più lotti. L’idea è quella di costruire due tratti di strada e di realizzare una rotatoria in via Montalbano, che consentirebbe di collegare a una delle strade principali di Quarrata la sua seconda zona industriale, attraversando anche via Piero della Francesca e via Brunelleschi.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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