Tram da Notarbartolo a Giachery e da via Libertà allo stadio | I lavori partiranno nel 2027

I lavori per le nuove linee del tram nella zona nord della città sono stati programmati per partire nel 2027. Le linee interessate collegano la fermata di Notarbartolo a Giachery e via Libertà allo stadio. La realizzazione delle tre linee, denominate A, B e C, è stata affidata all’azienda Sis, che sta procedendo con i diversi stralci dei lavori. Finora, sono stati compiuti alcuni passi verso l’avvio dei cantieri.

A piccoli ma dovuti passi si procede verso la realizzazione delle nuove linee del tram A nord, B e C tutte appaltate alla Sis con diversi stralci. Si tratta dei percorsi che collegheranno rispettivamente via Duca della Verdura, all'altezza di via Libertà, con lo stadio; via Notarbartolo con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ok del Campidoglio allo stadio della Roma, nel 2027 al via i lavori. Gualtieri: "Giornata storica"AGI - Il nuovo stadio della Roma è sempre più vicino e adesso se non ci saranno imprevisti c'è pure una data di inizio lavori: 2027, anno del... FiPiLi, un’altra estate di passione. “Ma nel 2027 partiranno i lavori”Firenze, 13 aprile 2026 – (di Fabrizio Morviducci) Aspettando i “grandi lavori“, la FiPiLi si mette in sicurezza. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tram da Notarbartolo a Giachery e da via Libertà allo stadio: I lavori partiranno nel 2027; Tram, fase operativa al via: rilievi e saggi anche lungo Via Libertà; Qualcosa si muove per il nuovo tram a Palermo: via ai rilievi, dove cambia il traffico; Palermo, passi avanti su nuove linee del tram: avviati i lavori preliminari. Code interminabili presso la stazione Notarbartolo !!!!! Bisogna essere proprio scienziati a fare una strettoia simile e distruggere un grande asse con quello di Via Notarbartolo/via Leonardo Da Vinci !!!! - facebook.com facebook