Ok del Campidoglio allo stadio della Roma nel 2027 al via i lavori Gualtieri | Giornata storica

Il Campidoglio ha dato il via libera allo stadio della Roma, con l'inizio dei lavori previsto per il 2027. La data coincide con il centenario del club giallorosso. Il sindaco ha definito questa decisione una giornata storica. Se non ci saranno imprevisti, i lavori partiranno nell'anno che celebra il centenario della squadra.

AGI - Il nuovo stadio della Roma è sempre più vicino e adesso se non ci saranno imprevisti c'è pure una data di inizio lavori: 2027, anno del centenario del club giallorosso. L'Assemblea capitolina ha confermato con 39 voti favorevoli su 44 votanti il pubblico interesse del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. Il progetto interessa un'area complessiva di 27 ettari con un impianto dalla capienza di 60.605 posti. Il complesso ospiterà funzioni aperte alla città: un museo di 1.600 mq, un fan store di 1.800 mq, 30 punti vendita, 245 mq per il bar del parco e 21.000 mq destinati ad hospitality e attività congressuali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ok del Campidoglio allo stadio della Roma, nel 2027 al via i lavori. Gualtieri: "Giornata storica" Articoli correlati Via libera definitivo del Campidoglio per lo stadio della Roma. Gualtieri: "Giornata storica"L'Assemblea capitolina ha approvato con trentanove voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed... Leggi anche: Stadio Roma, Gualtieri annuncia la data: “Cantieri a Pietralata nel 2027” Approfondimenti e contenuti su Ok del Campidoglio allo stadio della... Temi più discussi: Non è speculazione: lo Stadio della Roma finisce in Parlamento. La difesa del Comune di Roma; Stadio della Roma, tutte le commissioni danno l’ok: ora la delibera arriva in Aula; Stadio della Roma, via libera delle commissioni: il 13 marzo il voto finale in Campidoglio; Stadio Roma, ok anche dalla Commissione Sport. Venerdì 13 l’Assemblea Capitolina. STADIO DELLA ROMA; AZIONE: BENE OK DEL CAMPIDOGLIO, A ROMA SI POSSONO FARE LE GRANDI OPERERoma, 13 mar - Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della delibera sul nuovo stadio della Roma. È la dimostrazione che a Roma si possono realizzare grandi opere nel rispetto dell’ambiente e co ... 9colonne.it Stadio Flaminio: ok col Campidoglio sul piano d’azione, ma la Conferenza dei servizi deve iniziareLa Lazio ha accelerato, negli ultimi giorni, sullo Stadio Flaminio, presentando il suo progetto ... msn.com Stadio Roma, via libera definitivo del Campidoglio. Gualtieri: “Giornata storica" #roma #stadio x.com Il Campidoglio ha approvato il progetto presentato dalla Roma per il nuovo stadio di Pietralata. Il sindaco Roberto Gualtieri: “C’è grande sostegno all’opera”. Ora si attende la conferenza dei servizi. - facebook.com facebook