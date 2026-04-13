FiPiLi un’altra estate di passione Ma nel 2027 partiranno i lavori

Quest’estate, la strada denominata FiPiLi si prepara a interventi di messa in sicurezza, mentre i lavori di ampliamento sono previsti partire nel 2027. La notizia è stata comunicata a distanza di qualche mese dall’annuncio dei progetti di rinnovamento, che prevedono interventi di ampliamento e miglioramento della viabilità. Per ora, l’obiettivo principale rimane la manutenzione e la sicurezza della strada durante i mesi estivi.

Firenze, 13 aprile 2026 – (di Fabrizio Morviducci) Aspettando i “grandi lavori“, la FiPiLi si mette in sicurezza. La Città Metropolitana sta portando avanti quelli straordinari, con la sostituzione dei giunti nei vari viadotti lungo il tracciato. Un piano complesso che prevede un intervento subito da 2 milioni e altri sette lotti entro il 2027 che la Regione ha finanziato con 6,8 milioni di euro. Il primo a partire e finire entro l’anno sarà il cantiere per i lavori di sostituzione dei giunti sul viadotto Tora sul ramo di Livorno (appunto un valore di 2 milioni). Gli altri cantieri apriranno sui viadotti Crespina (Pisa) per 800mila euro;...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FiPiLi, un’altra estate di passione. “Ma nel 2027 partiranno i lavori” Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026Avanza l’iter per il cupolone, la maxi arena per gli eventi da oltre 15mila posti che sorgerà in Fiera. Statale 36: un'altra mattinata di passione con lunghe code per lavori. Lo sfogo sui social“Chi deve andare a Lecco oggi ci arriva domani”; “tutto bloccato”; “non c'è scampo”; “un disastro totale oggi”; “Ma perchè i lavori non si fanno di...