Tragico schianto a San Siro | morto un ventenne dopo un sorpasso errato

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via Tesio, a San Siro, quando un giovane di 20 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra moto e auto. Secondo la ricostruzione, il conducente dell’auto, senza patente, ha tentato un sorpasso a sinistra contro alcuni veicoli parcheggiati, perdendo poi il controllo del veicolo. A seguito dell’impatto, un 25enne è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

? Cosa sapere Milano, via Tesio: ventenne morto e 25enne ferito dopo scontro tra moto e auto.. Conducente senza patente perde il controllo durante sorpasso a sinistra contro veicoli parcheggiati.. Un tragico sinistro avvenuto in via Tesio a Milano, nei pressi dell’area di San Siro, ha causato la morte di un ventenne e il ricovero in condizioni critiche del suo compagno di viaggio di 25 anni intorno alle 2.30 di questa notte. La dinamica riportata dai rilievi della polizia locale indica che il conducente del motociclo, che risulta privo di patente e guidava il mezzo appartenente all’amico, ha effettuato un sorpasso a sinistra superando un’auto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragico schianto a San Siro: morto un ventenne dopo un sorpasso errato Notizie correlate Leggi anche: Schianto in moto durante sorpasso nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservata Leggi anche: Tragico incidente, morto un uomo dopo lo schianto della sua auto Altri aggiornamenti Si parla di: In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro; Malore in moto dopo la rotonda: 53enne muore nel Bolognese, inutile l’elisoccorso. Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservataSoccorsi in codice rosso per un 25enne e un 20enne che viaggiavano a bordo di uno scooter Yamaha RayZR in via Tesio (San Siro) ... milanotoday.it