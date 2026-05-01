Schianto in moto durante sorpasso nella notte a San Siro | due giovani in prognosi riservata

Nella notte di venerdì 1 maggio, in via Tesio nella zona di San Siro, un incidente stradale ha coinvolto una moto durante un sorpasso. Due giovani sono rimasti feriti gravemente e sono stati ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Niguarda. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte e ancora sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Due ragazzi gravi, ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. È il pesante bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella nottata di venerdì 1 maggio in via Tesio, zona San Siro. L'incidente a San SiroLa chiamata con la richiesta di intervento è scattata poco prima delle due della.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Schianto tra auto e moto nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservataDue ragazzi gravi, ricoverati in prognosi riservata all'ospedale San Carlo di Milano e al Niguarda. 24enne aggredito brutalmente nella notte: è in ospedale, in prognosi riservata a FoggiaUn giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso...