Tragico incidente sulla provinciale | morto un giovane feriti due amici
Un giovane ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti dopo un incidente sulla provinciale di Trani. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata di un'auto finita contro un albero. La vettura, che proveniva da sud, ha perso il controllo e si è ribaltata. I soccorritori hanno estratto i ragazzi dalle lamiere e li hanno portati in ospedale, ma per il più giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore mentre i rilievi continuavano.
Un giovane è morto e due sono rimasti feriti. È questo il pesantissimo bilancio del drammatico incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Trani, lungo la provinciale per Barletta, nella Bat. È successo intorno alle 2. In tre viaggiavano a bordo di un'auto, una Volkswagen Golf, che si è schiantata dopo aver sbandato: il mezzo è uscito di strada e nel drammatico incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il corpo del ragazzo di 32 anni, che ha perso la vita sul colpo, è stato trovato fuori dall'abitacolo, sbalzato fuori per la violenza dell'impatto. Altri due amici, trasferiti al pronto soccorso in codice rosso, sono gravementi feriti, ma la loro vita non sarebbe in pericolo: si tratta di un 20enne, ricoverato nell'ospedale di Andria, e di un 17enne che si trova al "Dimiccoli" di Barletta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
