Tragico incidente sulla provinciale | muore un giovane due feriti gravi

Un giovane ha perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti in un incidente sulla provinciale di Trani, causato da un'auto che ha sbandato e si è cappottata. La vettura, che proveniva da sud, ha urtato contro un albero e si è fermata nel fossato. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Gli altri due, feriti seri, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un giovane è morto e due amici che erano con lui in auto sono gravi. È questo il pesante bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Trani, lungo la provinciale per Barletta, nella Bat. I tre viaggiavano a bordo di un'auto che si è schiantata: il mezzo è uscito di strada e nel drammatico incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il corpo del ragazzo che ha perso la vita sul colpo è stato trovato fuori dall'abitacolo, sbalzato fuori per la violenza dell'impatto. I due amici sono gravemente feriti e ricoverati in codice rosso negli ospedali di Barletta e Andria.