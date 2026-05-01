Due persone hanno perso la vita e tre minorenni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla SS 106, nella zona di Trebisacce. L'incidente, che ha coinvolto tre veicoli, si è verificato nella località Rovitti. I Carabinieri di Cassano sono intervenuti per ricostruire la dinamica e avviare le indagini sulla vicenda. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato ancora reso noto.

? Cosa sapere Scontro tra tre auto sulla SS 106 a Trebisacce con due morti e tre minorenni ferite.. I Carabinieri di Cassano indagano sulla dinamica del sinistro avvenuto nella località Rovitti.. Due vite spezzate e cinque persone ferite, tra cui tre minorenni, dopo il violento impatto tra tre veicoli avvenuto questa sera nella località Rovitti sulla statale 106 jonica, nel territorio di Trebisacce. Il tragico evento si è consumato lungo la carreggiata della SS 106, dove una Opel Meriva, una Ford Fiesta e una Bmw sono finite l’una contro l’altra. All’interno della vettura Opel Meriva, che procedeva verso nord, si trovavano un uomo e una donna, entrambi vittime del sinistro, insieme a tre ragazze ancora minorenne che hanno riportato le lesioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragico impatto sulla SS 106: due vite spezzate e tre minorenni ferite

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