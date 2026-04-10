Nella serata di ieri, lungo la statale 113 nel messinese, si è verificato un incidente mortale tra due vetture, entrambe di marca Golf. L’impatto violento ha causato la morte di due persone, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sui soggetti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

Un violento impatto tra due autovetture ha strappato la vita a due persone nella serata di ieri ad Acquedolci, lungo la statale 113 nel messinese. Il tragico evento ha coinvolto una Golf, guidata dal venticinquenne Gerbino, che si è scontrata con un’altra Volkswagen, lasciando il territorio ferito per la perdita di Giuseppe Criscì, di 54 anni, e del giovane Gerbino stesso. Il bilancio del sinistro e l’intervento dei soccorsi. All’interno della vettura condotta dal giovane, si trovava anche la figlia del cinquantquattrenne Criscì, una ragazza di vent’anni che era anche la compagna di Gerbino. La giovane è stata trasferita d’urgenza presso l’ospedale di Sant’Agata Militello per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 113: scontro mortale tra due Golf, due vite spezzate

Buonfornello, tragedia sulla statale 113: muore un ventenne nello scontro tra due autoUn grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo.

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Sfiorata la tragedia ieri sera intorno alle 22 quando una Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma, percorrendola verso Pomezia, in prossimità di Castel Romano, e urtando quattro veicoli. Immediato l'intervento della Polizia Locale - facebook.com facebook

Tragedia in via Ruggero Marturano, i due lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Salvo un collega #ANSA x.com