Tre anni di ' pulce nell' orecchio' | Ogni giorno segnalazioni di vite spezzate e famiglie ferite da culti abusanti

L'associazione 'La pulce nell'orecchio' celebra tre anni di attività, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di vittime e famiglie danneggiate da pratiche di culti abusanti. Rita Repetto ha creato l'organizzazione in memoria della sorella Roberta, scomparsa nel 2020 a causa di un melanoma avvenuto dopo un trattamento in un centro olistico. Ogni giorno, vengono raccolte testimonianze di persone coinvolte in situazioni di sfruttamento e abusi, che continuano a emergere.

Ha compiuto ufficialmente tre anni l'associazione 'La pulce nell'orecchio', fondata da Rita Repetto nel 2023 in memoria della sorella Roberta, 40enne di Chiavari morta nel 2020 per un melanoma, in seguito all'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca. A questo link l'ultima sentenza sulla vicenda processuale. "Roberta Repetto non era dipendente dal centro Anidra": le motivazioni della sentenza che assolve definitivamente Paolo Bendinelli "Tre anni intensi, fatti di dolore, speranza e determinazione - racconta Rita Repetto -. Tre anni di incontri, ascolto e sostegno.

