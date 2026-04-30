Turista tedesco muore durante una gita in alta quota sull' Etna

Un turista tedesco ha perso la vita questo pomeriggio mentre partecipava a un'escursione nell'area sommitale dell’Etna, a circa 3.000 metri di quota. L’incidente si è verificato durante una gita organizzata, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il turista. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’accaduto.

Un turista tedesco è deceduto, questo pomeriggio, durante una escursione organizzata nell'area area sommitale dell'Etna, a quota 3mila metri. Probabilmente il decesso è avvenuto in seguito ad un malore. Sul posto sono intervenuti i militari della guardia di finanza, che hanno praticato all'uomo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Tragedia a Firenze: muore un 17enne di Adrano durante una gitaUn tragico evento ha colpito il cuore di una comunità siciliana durante un viaggio di istruzione in Toscana, quando un diciassettenne originario di... Scialpinista cade sull’Etna: soccorso in quota e trasferito in ospedaleIntervento di soccorso nella tarda mattinata di sabato sull’ Etna , dove uno scialpinista è rimasto ferito a seguito di una caduta lungo il “Canalone... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Morso da un cobra durante uno spettacolo, muore un turista tedesco in Egitto; Egitto: l’incantatore gli infila un serpente nei pantaloni durante uno show, turista tedesco muore per un mor…; Egitto, turista viene morso da un serpente durante uno spettacolo: morto 57enne tedesco; Un cobra velenoso gli si è infilato nei pantaloni durante lo show del ‘mago dei serpenti’ e l’ha morso: turista muore durante la vacanza sul Mar Rosso. Un cobra velenoso gli si è infilato nei pantaloni durante lo show del ‘mago dei serpenti’ e l’ha morso: turista muore durante la vacanza sul Mar RossoDurante una vacanza sul Mar Rosso, un uomo è stato morso da un serpente durante uno spettacolo di incantatori nel resort ... ilfattoquotidiano.it Morso da un cobra durante uno spettacolo in Egitto, muore turista tedesco di 57 anniTragedia durante uno spettacolo di incantatori di serpenti in Hurghada, sul Mar Rosso in Egitto: un turista tedesco ... blitzquotidiano.it Mondo - Tragedia durante uno spettacolo con i serpenti in Egitto: un turista tedesco di 57 anni è morto dopo essere stato morso durante una performance de “Il mago di Serpenti” in un hotel di Hurghada - facebook.com facebook