Nella serata di ieri, sulla strada statale 106 nel tratto nord di Trebisacce, si è verificato un incidente tra tre veicoli. Nell’impatto hanno perso la vita due persone e altre tre sono rimaste ferite. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli della dinamica dell’incidente e hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

? Cosa sapere Due morti e tre figli feriti in un urto tra tre auto sulla SS106 a Trebisacce.. Le autorità indagano sulla dinamica del sinistro avvenuto ieri sera nel tratto nord della statale.. Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in modo grave a causa di un violento scontro stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, sulla Statale 106 Jonica nel tratto periferico nord di Trebisacce. Il tragico evento ha colpito una famiglia residente a Oriolo, dove marito e moglie hanno perso la vita nel sinistro. A bordo dell’auto che percorreva la carreggiata si trovavano anche i loro tre figli, i quali sono risultati tra i cinque feriti in condizioni critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 106: due morti e tre figli feriti in un violento urto

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