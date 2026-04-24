Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 15 a Trinitapoli. Lo scontro tra due automobili è avvenuto in modo violento, rendendo necessaria l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dai mezzi coinvolti. Le autorità stanno ora verificando le cause del sinistro e la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Due morti e quattro feriti per lo scontro tra auto sulla SP 15 a Trinitapoli.. I Vigili del Fuoco estraggono i feriti mentre le autorità indagano sulla viabilità locale.. Due persone di Margherita di Savoia hanno perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp 15, nel tratto che separa Trinitapoli da San Ferdinando di Puglia, a causa di un violento impatto tra due vetture. Il bilancio del sinistro è drammatico. Un uomo di 68 anni e una donna di 61 anni, entrambi residenti a Margherita di Savoia, sono deceduti sul colpo. L’urto ha trasformato le auto in ammassi di metallo deformato, rendendo l’estrazione dei feriti un’operazione complessa per i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare chi era rimasto intrappolato nelle lamiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SP 15: due morti e quattro feriti dopo un violento urto

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