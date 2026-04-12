Tragedia nel Salento | il 21enne Basile muore in un violento schianto

Nella notte di oggi, un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada tra Lecce e Arnesano. L’auto su cui viaggiava si è scontrata violentemente contro un muro di cinta, provocando la morte del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i primi interventi di assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Un violento impatto contro un muro di cinta ha strappato la vita ad Antonio Basile, un ventunenne, nella notte di oggi lungo la tratta che collega Lecce ad Arnesano. Il giovane, figlio del consigliere regionale Dino Basile, si trovava alla guida di una Mercedes quando, poco prima delle ore 4, l’auto è finita fuori strada schiantandosi contro una recinzione privata. La dinamica del sinistro e gli interventi sul posto. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate per gestire la scena del tragico evento avvenuto nelle prime ore del mattino. I carabinieri hanno dovuto effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione le modalità con cui la vettura abbia perso il controllo, dato che le cause specifiche dell’incidente non sono ancora state stabilite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nel Salento: il 21enne Basile muore in un violento schianto Leggi anche: Tragedia della strada, uomo muore nello schianto con l'auto Schianto mostruoso con un camion, Andrea muore a 39 anni: tragedia in ItaliaÈ avvenuto intorno alle 12 di oggi, mercoledì 21 gennaio, un grave incidente stradale sull’autostrada A13, nel tratto compreso tra Altedo e Bologna...