Cadavere di un 52enne trovato nel cortile della sua abitazione tragedia nel centro della città

Nella notte, un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel cortile della propria abitazione nel centro della città. Il corpo è stato rinvenuto riverso nell’atrio, senza segni evidenti di colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima abitava da solo nella casa situata in una zona centrale.

Il cadavere di uomo è stato ritrovato, durante la notte, riverso nell'atrio del cortile della sua abitazione. A lanciare l'allarme è stato un passante e sul posto, erano le 2,30 circa, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti. Ai primi è toccato il compito di aprire il cancello del cortile, che è risultato essere regolarmente chiuso a chiave. I poliziotti hanno invece identificato la vittima e accertato che non presentava alcuna ferita. È morto a causa di un malore improvviso, quindi “per cause naturali”, lo ha stabilito il medico legale intervenuto nottetempo, il cinquantaduenne agrigentino Giuseppe Alletto Sanfilippo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

