Tragedia improvvisa Elena trovata morta nel letto dal fidanzato

Un fine settimana trascorso tra familiari si è concluso in modo tragico, quando il fidanzato ha trovato Elena senza vita nel letto della loro casa di Bojon, frazione di Campolongo Maggiore. La scoperta improvvisa ha causato sgomento tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, senza al momento escludere alcuna ipotesi.

Un fine settimana come tanti, trascorso accanto al fidanzato e alla sua famiglia in quella casa di Bojon, frazione di Campolongo Maggiore, si è trasformato in poche ore in una tragedia devastante. Elena Lo Giudice, 21 anni, studentessa dell’Università di Padova e originaria della provincia di Alessandria, è morta improvvisamente nel sonno, lasciando nello sgomento non solo chi le era più vicino, ma anche due comunità profondamente colpite da una perdita tanto improvvisa quanto, almeno per ora, inspiegabile. La giovane si trovava nell’abitazione del compagno, con cui condivideva una relazione stabile da circa quattro anni. Era una consuetudine consolidata quella di trascorrere insieme i fine settimana, vivendo momenti di normalità familiare che nulla lasciavano presagire rispetto a quanto sarebbe accaduto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni: stroncata da un malore nel sonnoCAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Elena Lo Giudice, studentessa dell’Università di Padova ma originaria di Alessandria, è stata trovata morta a letto a... Michela Daurù stroncata da un malore nel sonno: la 60enne trovata morta a letto dal marito Luigi. Disposta l'autopsiaCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Era l’alba di domenica quando Luigi Menardi, vedendo sua moglie Michela Daurù, 60 anni, immobile a letto l’ha chiamata,... Altri aggiornamenti Si parla di: Elena Lo Giudice, il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni: stroncata da un malore nel sonno; Studentessa 21enne muore nel sonno: Pareva dormisse, soccorsi inutili. Elena muore a solo 21 anni. Il fidanzato si sveglia accanto a lei, poi la terribile scoperta: OrroreUna tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Elena Lo Giudice, studentessa di appena 21 anni, trovata senza vita nel letto dove si era addormentata la sera ... thesocialpost.it