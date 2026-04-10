Tragedia a Palermo morti due operai caduti da una gru

Da periodicodaily.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da una gru in via Marturano. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, coinvolgendo mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni precedenti all’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. L'incidente è avvenuto in via Marturano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano lavorando in quota su piattaforma aerea autocarrata, quando il cestello su cui si trovavano è crollato, facendoli precipitare al suolo. Un impatto violentissimo dal decimo piano, che non ha lasciato loro scampo. Nell'incidente è rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell'esercizio commerciale. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Tragedia sul lavoro, crolla una gru : due morti e un ferito #shorts #blogsicilia

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