Tragedia a Palermo morti due operai caduti da una gru

Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da una gru in via Marturano. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, coinvolgendo mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni precedenti all’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

(Adnkronos) – Dramma a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru. L'incidente è avvenuto in via Marturano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano lavorando in quota su piattaforma aerea autocarrata, quando il cestello su cui si trovavano è crollato, facendoli precipitare al suolo. Un impatto violentissimo dal decimo piano, che non ha lasciato loro scampo. Nell'incidente è rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di pneumatici, colpito dal cestello finito sulla tettoia dell'esercizio commerciale. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Tragedia sul lavoro, crolla una gru : due morti e un ferito #shorts #blogsicilia

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Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruLa tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici ... tg24.sky.it

Palermo, crolla una gru: morti due operaiTragedia questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai edili sono morti cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. lapresse.it

Sfiorata la tragedia ieri sera intorno alle 22 quando una Fiat 500 ha imboccato contromano la carreggiata in direzione Roma, percorrendola verso Pomezia, in prossimità di Castel Romano, e urtando quattro veicoli. Immediato l'intervento della Polizia Locale - facebook.com facebook

Tragedia in via Ruggero Marturano, i due lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Salvo un collega #ANSA x.com