Ponte Zingone 78 anni dopo

Oggi a Monte Castello di Mercato Saraceno si ricorda il 78° anniversario della tragedia del Ponte Zingone, avvenuta nel dopoguerra e considerata la più grave della zona, con 19 persone che persero la vita. La cerimonia si svolge nel luogo dell’incidente, dove vengono deposte corone e si tengono discorsi commemorativi. La vicenda rimane impressa nella memoria collettiva del paese e delle comunità vicine.

Si celebra oggi a Monte Castello di Mercato Saraceno il 78° anniversario della tragedia del Ponte Zingone, la più grave del dopoguerra con 19 vittime. Dopo la santa messa (alle 10) presso la chiesa parrocchiale, seguirà alle 10,45 la deposizione di una corona sul monumento innalzato in ricordo di questi martiri del lavoro e un momento di memoria e riflessione per ricordare i 19 lavoratori che persero la vita il 30 aprile 1948, Interverranno le autorità locali, i sindaci dei Comuni dai quali provenivano le vittime (Mercato, Sogliano al Rubicone, Sant’Agata Feltria e Sarsina), i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte Zingone, 78 anni dopo Notizie correlate Leggi anche: SERIE D/ Apoteosi Scafatese, canarini promossi in C dopo 78 anni Roy Hodgson da record, torna in panchina a 78 anni: torna al Bristol City dopo quarant’anniRoy Hodgson piazza un nuovo record a 78 anni: è diventato il nuovo allenatore del Bristol City, la prima squadra inglese che ha allenato in carriera...