Tragedia sulle strade | ciclista ravennate morto travolto da un' auto

Un incidente stradale si è verificato sabato sulle colline di Bertinoro, provocando la morte di un cicloturista di 76 anni residente a Punta Marina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato investito da un'auto e non è sopravvissuto all’impatto. La vittima, identificata come Antonio Leo, è deceduta sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Non è sopravvissuto al tremendo impatto con l'auto e ha perso la vita. Un tragico incidente stradale avvenuto sabato sulle colline di Bertinoro ha causato la morte di un cicloturista ravennate: si tratta del 76enne Antonio Leo, di Punta Marina.Secondo quanto ricostruito finora dai Carabinieri di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ciclista morto travolto da un’auto a Rivalta Padova, ciclista travolto da un'auto: mortoUn ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto a San Giorgio in Bosco, nel Padovano, L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 della mattina... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia sulla 128: auto guidata da un 90enne travolge e uccide un ciclista - L'Unione Sarda.it; Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti sul percorso; Ciclista travolto e ucciso sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara; Grave incidente durante un allenamento di mountain bike: ciclista di 43 anni in elisoccorso al Brotzu. Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti sul percorsoEntrambi trasportati negli ospedali, ma per nessuno dei due c'è stato nulla da fare. Gli organizzatori annullano ogni celebrazione ... torinotoday.it Tragedia sulla statale 128 a Sorgono, ciclista 80enne travolto e ucciso da 90enneE' di un morto il bilancio di un incidente stradale, avvenuto sulla statale 128 Centrale Sarda a Sorgono, inrtorno alle 14. Per cause in corso di accertamento un ciclista ottantenne del nord Italia ... rainews.it Altra discussione infuocata, a Quarta Repubblica, sulla tragedia di Crans-Montana e il municipale di Lugano Filippo Lombardi finisce per sbottare. Poi, ripreso dal conduttore, si scusa. facebook Unica sopravvissuta di una tragedia familiare, la bambina di sei anni precipitata dal balcone assieme ai due fratellini e alla mamma che si era lanciata in un drammatico gesto volontario a Catanzaro, è stata estubata e non è più sedata. La piccola è attualment x.com