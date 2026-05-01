Tragedia a San Martino Canavese | ciclista di 73 anni muore dopo l’impatto

Un incidente si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio sulla strada provinciale 63 a San Martino Canavese, coinvolgendo un ciclista di 73 anni e un'auto. L'impatto, avvenuto alle 17:40, ha provocato la morte del ciclista e ha causato la temporanea chiusura della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i servizi di emergenza.

? Cosa sapere Ciclista di 73 anni investito da un'auto sulla SP 63 a San Martino Canavese.. L'incidente avvenuto il 1° maggio alle 17:40 ha causato il blocco della viabilità locale.. Un uomo di 73 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di questo venerdì 01 maggio 2026, dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 63 a San Martino Canavese, proprio in prossimità dell’incrocio con via Bronzo. Il tragico evento si è verificato intorno alle ore 17.40, quando il ciclista è stato travolto dal veicolo in un impatto che non ha lasciato spazio a speranze per il sopravvivenza del settantatreenne. Nonostante l’attivazione immediata del personale sanitario del 118, coordinato dall’Azienda Zero, le cure prestate sul posto non sono risultate sufficienti a cambiare l’esito fatale dello scontro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a San Martino Canavese: ciclista di 73 anni muore dopo l’impatto Notizie correlate Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enneUn drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, primo maggio, lungo la strada provinciale SP 63 a San Martino Canavese, all'angolo con... Tragedia a Lugnola: 76enne muore dopo l’impatto con una recinzioneUn uomo di 76 anni ha perso la vita nella tarda mattinata odierna a Configni, precisamente nella frazione di Lugnola, dopo che il suo veicolo è... Approfondimenti e contenuti Tragedia a San Martino Canavese: ciclista travolto da un'auto sulla provinciale, morto il 73enneUn drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, primo maggio, lungo la strada provinciale SP 63 a San Martino Canavese, all'angolo con via Bronzo, in località Pranzalito. Erano circa le ... torinotoday.it Ciclista travolto e ucciso sulla Sp 63 a San Martino CanaveseL’incidente nel tardo pomeriggio all’angolo con via Bronzo: inutile l’intervento del 118, la vittima aveva 73 anni ... giornalelavoce.it