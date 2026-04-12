Tragedia a Lugnola | 76enne muore dopo l’impatto con una recinzione

Un uomo di 76 anni ha perso la vita questa mattina a Configni, nella frazione di Lugnola. Secondo quanto ricostruito, il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada e si è schiantato contro una recinzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Un uomo di 76 anni ha perso la vita nella tarda mattinata odierna a Configni, precisamente nella frazione di Lugnola, dopo che il suo veicolo è uscito di strada finendo contro una recinzione. Il sinistro, avvenuto senza l’intervento di altri mezzi, ha richiesto l’immediata attivazione dei soccorsi sul posto. Dinamica dell’impatto e interventi sul territorio. L’accaduto si è concentrato lungo il margine della carreggiata, dove la vettura guidata dal settantaseienne ha colpito una barriera protettiva laterale. I rilievi tecnici sono stati avviati dai Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri di Poggio Mirteto per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Lugnola: 76enne muore dopo l’impatto con una recinzione Tragedia a Ostia: cestista quindicenne muore dopo una cena con le compagneI tentativi disperati del personale medico non sono bastati a salvare la ragazza di 15 anni. Tevere, 4 giorni di lotta: 76enne muore dopo caduta da Ponte Sisto.Tragedia al Tevere: Scomparsa di una 76enne dopo una lotta di quattro giorni Roma piange la scomparsa di una donna di 76 anni, deceduta oggi dopo...