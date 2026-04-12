Muore in moto | l’incidente con un’auto tragedia in strada

Nella frazione de La Barca, lungo la strada di Fondovalle nel comune di Gallicano, si è verificato un incidente nel pomeriggio di domenica. Un motociclista ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e i rilievi delle autorità competenti.

Gallicano (Lucca), 12 aprile 2026 – Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla via di Fondovalle all’altezza del comune di Gallicano, per l’esattezza al bivio per la frazione de La Barca. Un motociclista è morto nello scontro con un’auto. La moto, che stava sopraggiungendo in direzione Castelnuovo di Garfagnana, si è scontrata con una Panda che stava immettendosi nell’abitato. Uno scontro violentissimo: il motociclista è finito sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio. Contestualmente c’è stata la chiamata al 118, intervenuto con ambulanze e automedica. Per il motociclista ogni tentativo di rianimazione è però stato vano.🔗 Leggi su Lanazione.it

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