Tragedia a Napoli | perito rileva gravi falle nel cantiere del montacarichi

A Napoli, il 25 luglio, si è verificato un incidente nel cantiere di un montacarichi che ha causato la morte di tre lavoratori. Una perizia tecnica ha riscontrato gravi falle nell’impianto e ha evidenziato l’impiego di due operai senza contratto regolare. Le autorità hanno avviato indagini per accertare le responsabilità e verificare eventuali irregolarità nell’operato del cantiere.

? Cosa sapere Tre lavoratori morti a Napoli il 25 luglio per il cedimento di un montacarichi.. Perizia rivela mancanze tecniche e impiego di due operai senza contratto in nero.. Tre lavoratori hanno perso la vita nel rione Alto di Napoli lo scorso 25 luglio a causa del cedimento strutturale di un montacarichi, un evento che ha portato il perito della Procura a identificare una serie di mancanze organizzative e tecniche. Le indagini condotte dalla magistratura, attraverso le analisi delegate dal sostituto procuratore Stella Castaldo, hanno ricostruito la dinamica del sinistro avvenuto durante i lavori di installazione dell’impianto. Il collasso è stato innescato da un problema meccanico specifico: un tubo di collegamento alla parete, realizzato tramite saldatura, si è spezzato proprio nel punto di giunzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Napoli: perito rileva gravi falle nel cantiere del montacarichi Notizie correlate Leggi anche: Tragedia a Napoli: operaio perde la vita nel cantiere di una gioielleria. Montemonaco, conti nel caos: Corte dei Conti svela gravi falleLa sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha evidenziato gravi problemi nella gestione finanziaria del Comune di... Una raccolta di contenuti Perizia della Procura di Napoli: cause tecniche e omissioni nell'incidente del rione AltoIl perito della Procura di Napoli individua un collasso strutturale progressivo e una lunga serie di negligenze alla base dell'incidente che costò la vita a tre operai al rione Alto ... notizie.it Operai precipitati dal montacarichi a Napoli, il perito: Lunga catena di negligenzeNella tragedia del luglio 2025, al rione alto di Napoli morirono tre persone. La relazione depositata nei giorni scorsi in Procura ... napoli.repubblica.it