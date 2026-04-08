Montemonaco conti nel caos | Corte dei Conti svela gravi falle

La Corte dei Conti ha reso noto che la sezione regionale di controllo per le Marche ha riscontrato gravi criticità nella gestione finanziaria del Comune di Montemonaco, concentrandosi sul rendiconto dell’anno 2023. La relazione evidenzia irregolarità e problemi di gestione nei conti dell’amministrazione comunale. Questi aspetti sono stati segnalati come fondamentali nel rapporto ufficiale pubblicato di recente.

La sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti ha evidenziato gravi problemi nella gestione finanziaria del Comune di Montemonaco, focalizzando l’attenzione sul rendiconto relativo all’anno 2023. Le irregolarità riscontrate riguardano la tenuta contabile e l’efficacia nel recupero delle entrate. L’analisi tecnica, formalizzata in una pronuncia datata 24 marzo, mette in luce diverse incongruenze nei documenti dell’ente. Gli esperti hanno rilevato anomalie che toccano la rappresentazione dei conti e il modo in cui sono state gestite alcune voci di bilancio. In particolare, è emerso che il rendiconto è stato riapprovato apportando modifiche che vanno oltre la semplice correzione di errori materiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemonaco, conti nel caos: Corte dei Conti svela gravi falle Morciano, Sindaco nel caos: 4 dimissioni, Corte dei Conti e un’aulaMorciano, un Sindaco sull'Orlo del Baratro: Tra Dimissioni, Accordi, Rilievi della Corte dei Conti e una Maggioranza in Frantumi La situazione... Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la...